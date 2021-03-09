В Воронежской области гость в драке откусил хозяину квартиры нос

Вору, откусившему в драке нос мужчине, грозит до восьми лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Дикое ЧП случилось в Борисоглебске. Местные медики позвонили в полицию и сообщили, что к ним в больницу поступил 48-летний местный житель с откушенным носом. Важнейшую часть лица спасти не удалось – начался некроз тканей. Видимо, теперь мужчине предстоит делать какой-то искусственный аналог носа.

Такую жуткую травму жителю Борисоглебска причинил его 42-летний земляк. В тот день он пришел в гости. Мужчины выпили и поссорились. Началась драка. Младший ее участник быстро понял, что оппонент намного мощнее физически. И решил напасть на его нос. Укус вышел жуткий. От страшной боли хозяин квартиры схватился за нос, а его гость убежал.

Вскоре зубастого преступника задержали, оказалось, что ранее он был судим за кражи. Мужчину арестовали. Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до восьми лет лишения свободы).