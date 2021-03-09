Под Воронежем столкнулись грузовик, микроавтобус и трактор: четверо раненых

Помощь врачей потребовалась трем рабочим и шоферу "ГАЗели". Фото: из архива «КП»

Во вторник, 9 марта, в 14.30 на 41 километре дороги Воронеж-Луганск в Хохольском районе случилось ДТП, в котором пострадали три человека.

52-летний водитель грузовика «Хино», ехавший в сторону Воронежа, потерял контроль над машиной и врезался в «ГАЗель», перекрывавшую одну из полос дороги, где проводили ремонт.

«ГАЗель» отлетела прямо на дорожных рабочих 31, 44 и 45 лет, а потом столкнулась с трактором. В итоге медицинская помощь потребовалась всем трем мужчинам, сбитым микроавтобусом. А также 51-летнему шоферу «ГАЗели».

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.