В райцентре Воронежской области разгорелся скандал с премиями

Подписывать премии самим себе удобно, но незаконно. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В ходе проверки прокуратуры Аннинского района в местном Центре занятости населения (ЦЗН) обнаружили грубые нарушения закона.

Так, в комиссии, в функции которой входит в том числе и принятие решений о ежеквартальном премировании сотрудников, в 2019 и 2020 годах бывали случаи, когда члены комиссии отправляли деньги себе любимым. И директор Центра такие распоряжения подписывал. Впрочем, он и сам, как выяснили в надзорном ведомстве, любил пользоваться служебным транспортом в выходные дни. То есть, о сохранении казенных денег не очень заботился.

Прокуратура внесла представление директору ЦЗН Аннинского района об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к дисциплинарной ответственности. А в отношении самого руководителя возбудили административное дело по статье 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Его направили в мировой суд. Наказание, правда, по этой статье смехотворное – для должностных лиц штраф от 300 до 500 рублей.