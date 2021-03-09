Житель Воронежской области прокатился на машине, оставленной без присмотра на несколько минут

69-летний житель Бобровского района сообщил в полицию об угоне его автомобиля «Киа Спортейдж». Мужчина рассказал, что днем 7 марта он подъехал к своему дому на машине, открыл ворота. В этот момент со двора выскочила собака. Оставив ключ в замке зажигания, потерпевший пошел привязать собаку. А когда вернулся через несколько минут, машина пропала.

Как смогли установить полицейские, в этот момент по улице проходил 36-летний житель п. Купоня. Заметив оставленный без присмотра автомобиль, он сел в него и отправился кататься по поселку.

- По имеющейся ориентировке стражи порядка заметили угнанное транспортное средство на окраине п. Ясенки, - сообщили в пресс-службе воронежской полиции. - Подозреваемого задержали сотрудники ДПС за рулем угнанного автомобиля.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказание по ней предусматривает заключение на срок до пяти лет.