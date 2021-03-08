В Воронеже во время пожара в многоэтажке спасатели обнаружили тело мужчины

Из здания эвакуировали 8 человек Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Ночью 8 марта жители дома №34 по улице Волгодонская в Воронеже заметили огонь в одной из квартир. Очевидцы в 01:59 позвонили в дежурную часть МЧС. На место ЧП в Левобережном районе выехали три пожарные машины.

Оказалось, что в пятиэтажном жилом доме начался пожар в однокомнатной квартире, а точнее в единственной жилой комнате в 20 кв. м. С огнем боролись 12 спасателей до 02:14. Из здания эвакуировали 8 человек.

Огонь захватил площади в 3 кв.м. - уничтожил домашние вещи. К сожалению, во время пожара погиб человек - 46-летний мужчина. Его тело обнаружили в квартире.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, вероятная причина пожара - неосторожность при курении.