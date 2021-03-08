В Воронеже парень потерял сбережения, пытаясь добраться домой с помощью сервиса поиска попутчиков

21-летнему жителю Краснодара нужно было добраться домой из Воронежа. Он нашел подходящее предложение в сервисе поиска попутчиков. Вскоре ему позвонил незнакомец и представился водителем. Он попросил внести предоплату и договорился о времени и месте встречи.

Во время беседы водитель попросил предоплату. Но запутал краснодарца и получил все персональные данные от его банковской карты. Молодой человек продиктовал смс-код на подтверждение операции по переводу всех его сбережений - 15 тысяч рублей - на счет незнакомца. Стоит ли говорить, что в назначенное время водитель не приехал? Только тогда молодой человек понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

- Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы, - напоминают в ГУ МВД по Воронежской области.