Необычное поздравление с 8 марта: в Воронеже овчарка по кличке Бурат вручала цветы женщинам

Такое поздравление вызывало как минимум улыбку Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже полицейские-кинологи вместе со служебным псом по кличке Бурат поздравили женщин с прекрасным весенним праздником - 8 марта. На одной из улиц города праздничный полицейский патруль устроил настоящую «спецоперацию».

Сюрприз устроили на одной из улиц города Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Пока кинолог (лейтенант полиции) Денис Алексеев поздравлял прекрасных дам с наступающим Международным женским днем и вручал им памятки о том, как не стать жертвой мошенников, Бурат ждал своего выхода.

По специальной команде пес подходил к женщинам и преподносил цветы. Неординарное поздравление, конечно же, порадовало представительниц прекрасной половины человечества. Четвероногий полицейский с радостью шел на контакт с ними и доброжелательно соглашался на праздничную фотосессию.