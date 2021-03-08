В Воронеже автомобилист сбил стоявшего у тротуара пешехода и уехал с места ДТП

7 марта примерно в 15:58 в Воронеже у дома №88 по улице Челюскинцев сбили стоявшего у тротуара пешехода, 30-летнего местного жителя. Неизвестный водитель, наехавший на воронежца, скрылся с места происшествия.

По предварительным данным, автомобилист ехал в сторону улицы 5-го Декабря. Он нарушил правила расположения машины на проезжей части и поэтому сбил человека.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. После оказания медицинской помощи он отпущен домой. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, в том числе личность водителя, скрывшегося с места происшествия, и марка его автомобиля, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 84 ДТП, из них в областном центре – 55, на федеральных трассах - 4, в районах области – 25. В 1 ДТП травму получил 1 человек.