Воронежцам расскажут о старинном промысле глиняных игрушек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

10 марта воронежцев познакомят с секретами старых мастеров. В «Амитале на Пушкинской» пройдет лекция «Легендарное село Карачун». Кандидат исторических наук Татьяна Чернобоева расскажет о прошлом и нынешнем одного из старейших сел Воронежской области, а также об историко-культурном наследии Воронежской области - карачунской игрушке.

Село Карачун славилось своей глиной и гончарным промыслом уже с XVII века. В то время множество сельских дворов целыми семьями занимались гончарным промыслом, изготавливая изделия из местной глины. В основном это была посуда, без которой был немыслим быт. А там, где существовал гончарный промысел, появлялась игрушка. Ценность технологии ее изготовления заключается в том, что мастера до сегодняшнего дня сохранили старинные традиционные приемы лепки.

Начало в 18.30.