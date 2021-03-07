Жительница Воронежской области, пытаясь отменить лже-кредит, взяла настоящий и перечислила его мошенникам

Пластиковые карты, с одной стороны упростили нашу жизнь (простота расчетов, не надо носить кошелек с кучей банкнот, плати из любой точки мира), с другой – участились случаи преступлений, связанных с платежами по картами, их вязли на вооружение мошенники - можно обманывать дистанционно. Только за 6 марта аферисты удаленно провели 11 жителей Воронежской области. В общей сложности, потерпевшие потеряли около 600 тысяч рублей.

30-летней жительнице Борисоглебска позвонил «сотрудник службы безопасности банка». Аферист, простите за каламбур, сообщил об «аферистах»: мол, на женщину оформлен кредит и ей необходимо отменить заявку - путем оформления новой. Женщина подтвердила кодом из смс-сообщения кредитование на сумму 150 тысяч рублей, а затем сообщила аферистам данные для перевода денег на другие счета.

Если вам звонят «из банка» и говорят о несанкционированном вами взятии кредита, посоветуйте этому сотруднику написать заявление в полицию, раз в финансовом учреждении происходит такой бардак.

И ни в коем случае никому не сообщайте код с оборотной стороны карты и код из смс. Это правила финансовой грамотности.