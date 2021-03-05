Суд обязал сделать переход на железнодорожной станции в Воронеже доступным для инвалидов

В Московском городском суде посчитали решение коллег правильным. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сотрудники Воронежской транспортной прокуратуры проверили жалобу женщины на то, что перехода на железнодорожной станции Сомово практически недоступен для инвалидов. Ее слова подтвердились. Фактически, оказавшись в этом воронежском микрорайоне, инвалиды просто не могут попасть на отдаленные платформы к поездам. Да и выйти в город у них не получится без посторонней помощи.

Воронежский транспортный прокурор подал иск с требованием обязать железнодорожников оборудовать переход специальными подъемниками. Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск. В ОАО «РЖД» обжаловали это решение. Однако Московский городской суд оставил решение коллег в силе.