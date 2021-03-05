Под Воронежем четыре школы оказались беззащитны перед пожаром

В четырех сельских школах пожарная сигнализация оказалась неисправна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работники прокуратуры Нижнедевицкого района проверили работу местных школ. И обнаружили массу нарушений законодательства.

Так, в образовательных учреждениях сел Курбатово и Синих Липягов, а также в Нороворотаевской школе в селе Глазово оказалась неисправна пожарная сигнализация.

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства сообщили о том, что не соблюдали требования к антитеррористической защищенности образовательных учреждений. В учебных классах температура воздуха была ниже минимально допустимой, некоторые помещения были плохо освещены. Правда, по этим нарушениям конкретные школы в надзорном ведомстве не назвали.

По итогам проверки прокуратура внесла представление главе Нижнедевицкого района об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности. Возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». По первой должностным лицам грозит штраф от 500 до 1000 рублей, по второй – от 6 до 15 тысяч рублей.