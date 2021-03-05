В райцентре Воронежской области «Лада» утонула в огромной луже

Вот такая дорога на борисоглебской улице Заводской. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Мудрая народная пословица гласит: «Не зная броду, не суйся в воду». Видимо, водитель 15-й «Лады» о ней позабыл. Вечером в четверг, 4 марта, он решил проехать по улице Заводской Борисоглебска, где была огромная лужа. Видимо, понадеялся, что она не так глубока. Зря.

«Лада» дистанцию экстремального ралли по Заводской не выдержала. И утонула почти по крышу. Машину пришлось вызволять из борисоглебских глубин с помощью буксира.

Вопрос, впрочем, здесь не столько к неосмотрительному водителю, сколько к местным коммунальщикам. Весьма любопытно, как они довели дорогу до такого состояния.