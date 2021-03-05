Под Воронежем будут судить банду бутлегеров, у которых обнаружили «левый» алкоголь на 17 миллионов рублей

На складах бутлегеров изъяли более 42 тонн "левого" алкоголя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Воронеже дошло до суда уголовное дело банды, торговавшей «левым» алкоголем. Занимались этим пакостным делом четверо жителей Воронежской области и Республики Северная Осетия — Алания в возрасте от 32 до 57 лет. Они организовали производство, хранение, перевозку и торговлю немаркированной алкогольной продукции. Общая стоимость ее составила более 17 миллионов рублей.

Бутлегеры поставили свое дело на широкую ногу. У них были склады в Воронеже и в Новоусманском районе, грузовики для перевозки «левой» продукции. Подпольный цех накрыли в ходе совместной операции полиции и ФСБ. Контрафактный алкоголь делали в нежилом помещении в Новоусманском районе. Туда и нагрянули с нежданным визитом силовики

Со складов бутлегеров изъяли более 42 тонн спиртосодержащей жидкости разлитой более чем в 85 тысяч бутылок объемом 0,5 литра каждая с наименованиями водки различных известных брендов, а также оборудование для производства «левого» алкоголя. На части контрафактной продукции были наклеены поддельные федеральные специальные марки. Общий ущерб правообладателям составил более трех миллионов рублей.

Уголовное дело, возбужденное по двум статьям УК, карающим за подпольное производство алкоголя, незаконное предпринимательство и изготовление поддельных акцизных марок, будут рассматривать в Новоусманском районном суде.