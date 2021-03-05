В Воронежской области автоледи опрокинула иномарку и попала в больницу

Иномарка вылетела в чистое поле. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 4 марта, в 6.05 на 118 километре дороги Воронеж-Луганск в Острогожском районе случилась авария.

53-летняя жительница Ольховатского района, рулившая «Фиатом Альбеа», не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. Автоледи с травмами разной степени тяжести попала в больницу. Ее пассажирам, 72-летнему жителю Каменского района и 79-летней женщине из Ольховатского района оказали медицинскую помощь на месте аварии. Им госпитализация не потребовалась.

У машины отвалилось колесо. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 4 марта в Воронежской области случилось 145 ДТП, из них 111 – в Воронеже, 26 – в районах и 8 – на федеральных трассах. В восьми авариях получили серьезные травмы десять человек, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Автоинспекторы задержали 14 пьяных водителей. Еще 95 оштрафованы за проезд на красный свет.