В Воронеже нашли двух пропавших пенсионеров

Рыбалка на льду водохранилища могла плохо закончиться для 82-летнего воронежца. Фото: Павел КЛОКОВ

Хорошо закончились поиски двух пенсионеров. Ушли они из дома по разными причинам. 89-летний Борис Р., несколько дезориентированный в пространстве, живущий на улице Орджоникидзе, 4 марта решил, что его обокрали, и пошел жаловаться в прокуратуру. Далее родственники потеряли с ним связь.

Около 16.00 пенсионера видели на улице Платонова. А поздно вечером 4 марта волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье», подключившиеся к поискам, сообщили, что Бориса Р. нашли. Он жив, с ним все в порядке.

Гораздо хуже мог закончиться поход 82-летнего Александра К. на рыбалку. 3 марта он ушел на водохранилище и пропал. Родственники переживали еще и потому, что пожилой человек плохо видел. 4 марта его обнаружили в шиловском лесу, мужчину узнали по ориентировке. Он благополучно вернулся домой.