Под Воронежем грузовик потерял колесо

Необычный случай на дороге произошел 3 марта в Терновском районе.

Экипаж ДПС на 578-м километре трассы "Р-22 Каспий" заметил лежащее в кювете колесо от большого автомобиля, но при этом рядом не было грузовика.

Автоинспекторы попытались установить владельца колеса через рацию - на частоте, которую используют дальнобойщики. И разыскали-таки горе-водителя, потерявшего колесо - в шести километрах от места нахождения запчасти.

Сотрудники полиции помогли доставить колесо к месту стоянки неисправного автомобиля на попутном транспорте. Водитель, направлявшийся из Москвы во Владикавказ, признался, что потерю заметил лишь спустя какое-то время.