Воронежцам покажут 300 мишек Тедди

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

5 марта в художественном музее имени Крамского стартует выставка «Кукольное поМИШАтельство». Экспозицию авторских кукол организуют мастера-мужчины - Николай Павлов и Иван Грозный давно «играют» в куклы и популяризируют кукольное искусство не только в Воронеже.

Одним из главных героев на выставке станет мишка «Тедди» – культовая игрушка, которая ведет свою историю еще с начала XX века. Свои работы покажут более 25 мастеров-теддистов из разных городов России, Украины, Италии - около 300 игрушек ручной работы, выполненных в единичных экземплярах.

Выставка продлится до 11 апреля.