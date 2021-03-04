В Воронеже и пригороде ночью отключат электричество

Большинство потребителей отключения света ночью даже не заметят Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Как сообщили в филиале «Россети Центр Воронежэнерго», 5 марта в период с 0.00 до 6.00 часов в Новоусманском районе будет проводиться подключение промышленного объекта к электросетям от подстанции ПС Радуга.

В связи с проведением работ энергетики на этот период отключат электричество в микрорайоне Репное Железнодорожного района Воронежа, а также в селе Отрадное Новоусманского района на ул. Московская, Тамбовская, Александра Невского, Ярослава Белова, Дружбы, Рубежная, в пер. Дорожный, Выкрестовский, Отрадненский, Гололобовский, Московский, Усманский, Яблочный. Медицинские учреждения в зону отключения не попадают, отметили в «Воронежэнерго».