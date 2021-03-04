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Общество

Директора школы в Воронежской области оштрафовали на 10 тыс за отсутствие автобуса для детей

Руководитель учреждения не озаботилась подвозом учеников из соседнего поселка, и они пропускали занятия
Ярослав ИВАНОВ
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Директора Углянской средней школы оштрафовали за то, что руководительница учебного заведения не организовала подвоз учеников на занятия из поселка Подлесный на автобусе.

- Дети были вынуждены зимой пропускать уроки либо добираться в школу на ином транспорте. Прокурор района возбудил в отношении директора школы административное дело за незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций. Мировой суд оштрафовал руководителя школы на 10 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.