Директора школы в Воронежской области оштрафовали на 10 тыс за отсутствие автобуса для детей

Директора Углянской средней школы оштрафовали за то, что руководительница учебного заведения не организовала подвоз учеников на занятия из поселка Подлесный на автобусе.

- Дети были вынуждены зимой пропускать уроки либо добираться в школу на ином транспорте. Прокурор района возбудил в отношении директора школы административное дело за незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций. Мировой суд оштрафовал руководителя школы на 10 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.