В Воронежской области поймали серийную мошенницу с материнским капиталом

Жительница Лисок заработала четыре уголовных дела за мошенничество с материнским капиталом, да еще подвела под статью подельника - директора строительной конторы.

Силовики выявили, что хищение средств маткапитала 23-летняя женщина провернула в 2017 году. Вместе с директором одной из стройфирм она подготовила пакет документов и совершила ряд мнимых сделок на приобретение жилого дома и земельного участка. После этого документы для распоряжения средствами материнского капитала по фиктивному договору целевого займа на приобретение жилья в размере 453 тысячи рублей и ложные сведения об улучшении жилищных условий она представила в управление Пенсионного фонда РФ по Лискинскому району.

Женщине выдали маткапитал. Фактически жилищные условия детей не были улучшены, деньги поделили между собой дама и директор стройконторы.

- Федеральному бюджету причинен материальный ущерб. На основании материалов прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело за мошенничество при получении выплат и в отношении директора фирмы. А на подозреваемую завели еще три уголовных дела по этой статье - по аналогичным эпизодам преступной деятельности, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.