В Воронеже гаишники задержали водителя, задолжавшего 500 тысяч рублей

Машину мужчины, задолжавшего 500 тысяч рублей, увезли на штрафстоянку. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Совместный рейд полицейских и судебных приставов дал достаточно богатый улов. Гаишники остановили «Дэу Нексия». Оказалось, что у 34-летнего воронежца, рулившего этой машиной, накопились долги на 500 тысяч рублей. Из них 20 тысяч – штрафы за нарушение правил дорожного движения. Автомобиль у него отобрали и отвезли на спецстоянку.

- Всего инспекторы ДПС остановили и проверили по информационным базам 15 водителей. В общей сложности у них обнаружили долги на сумму более 640 тысяч рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Четыре водителя расплатились прямо на месте. Они перечислили кредиторам в общей сложности 30 тысяч рублей. К двум водителям возникли вопросы по автомобилям, у которых была аннулирована регистрация. На две машины наложен арест, еще десяти остановленным автолюбителям выдали требования о явке к судебным приставам

Полицейские напоминают: за просроченные долги полагается штраф в двойном размере, либо административный арест сроком до 15 суток, или обязательные работы.