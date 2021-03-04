В Воронеже за миллионный долг по алиментам у нерадивого отца отберут земельный участок

41-летний воронежец упорно не хотел платить алименты на своего 13-летнего сына. Деньги давал нерегулярно, от обязательной явки к приставам уклонялся. Даже поменял место жительство – с Советского на Центральный район. Ничего не помогло. Тем временем долг достиг кругленькой суммы –почти 1,2 миллиона рублей.

Пристав наложил запрет на его имущество, запретил мужчине выезжать за рубеж, взыскивал деньги со счетов злостного неплательщика в банке. И в конце концов административное дело «алиментщика» рассмотрели в мировом суде по его новому месту жительству. Теперь мужчина обязан отработать на государство 40 часов. Учитывая сумму долга, взыскивать с его зарплаты деньги было бы слишком долго. Поэтому у неплательщика алиментов отберут его земельный участок и продадут. Тогда сын наконец-то получит причитающиеся ему деньги. Или по крайней мере немалую их часть.