Воронежские аниматоры закончили мультик про Гензель и Гретель

Воронежская студия Wizart Animation завершила работу над мультфильмом по мотивам всемирно известной сказки про Гензель и Гретель братьев Гримм. Аниматоры работали над ним с 2018 года. Как ранее признавался «Комсомолке» исполнительный продюсер Wizart Animation Владимир Николаев, например, целый год ушел только на то, чтобы адаптировать сказку для анимации, чтобы получилось «эпичное кино, фантазийное, не хуже «Снежной королевы».

- Все же помнят, что у братьев Гримм это ужастик, грязная, темная история, где едят детей, там мало действующих лиц, да и локации не такие впечатляющие, только один пряничный домик, а остальное - темный лес. Мы долго бились над тем, как это сделать комедией, сделать интересным для всей семьи и добавить туда много зрелищных локаций, - рассказывал Владимир Николаев. - У нас жанр будет - комедийные приключения. Нам хотелось переосмыслить историю. Остались первоначальные данные: ведьма, которая заманивает детей. А потом начинаются приключения, история обрастает новыми деталями...

Первоначально Wizart Animation планировала выпустить мультфильм в конце 2020 года. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

В итоге в российский прокат «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» выходит 18 марта, в мировой - 25 марта.

Создатели считают, что новый мультик сам проложит себе дорогу на рынок, как «Снежная королева», ведь это история, известная не только в Европе. К примеру, в Южной Корее за 20 лет сняли 17 фильмов по мотивам этой сказки, среди которых мюзиклы, ужастики, приключения. Но мультиков не было.