УФАС возбудило дело после того, как жители двух многоэтажек остались без газа

Фото из архива КП Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Управления антимонопольной службы возбудили дело в отношении ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» за нарушение Закона о защите конкуренции. Поводом послужила угроза приостановить подачу газа в две многоэтажки, расположенные в микрорайоне Шилово.

Как рассказали в ведомстве 3 марта, к ним обратился по этому поводу гражданин. Он сообщил, что с 4 по 8 сентября была прекращена подача ресурса в дом № 8 по Переулку Невскому и № 7 по улице Марата. Это могло привести к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей.

В ходе разбирательства установили, что в эти дни компания проводила в многоэтажках по запланированному графику техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Об этом уведомило местное ООО УК «Новый взгляд». Но, как считают антимонопольщики, основания для отключения газа у них не было, поэтому компания незаконно создала угрозу прекращения подачи, чем нарушила закон о защите конкуренции.