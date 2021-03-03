В Воронеже в 2021 году Масленица пройдет без традиционных массовых гуляний

Даже конкурс «Подними гирю» будет проходить в интернете Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Праздничные поедания блинов с играми, песнями и плясками во всех районах, перетягивания каната и покорение масленичного столба - все это осталось в 2020 году. В этот раз опубликованный 3 марта мэрией план масленичных гуляний выглядит довольно скромно, а большинство мероприятий пройдут исключительно в онлайн-формате.

Так, с 8 по 12 марта в большинстве районе состоятся онлайн-конкурсы: например, говорящий сам за себя «Подними гирю», конкурс фотографий «Блины с пылу с жару» или конкурс частушек «Озорная Масленица». Хотя в том же Коминтерновском районе все-таки решились провести праздники во дворах и на улицах частного сектора.

Кроме того, в некоторых городских клубах и домах культуры планируются театрализованные представления, посвященные проводам русской зимы, и мастер-классы, в основном по приготовлению блинов. Подробнее ознакомиться с праздничной программой можно в плане мероприятий администрации Воронежа.

Отметим, что 13 марта с 13.00 до 17.00 на территории бобрового городка Воронежского заповедника пройдет праздник «Заповедная масленица».