В Воронеже откроют отделение Фонда защиты детей

Основная задача нового Фонда - чтобы у детей было как можно больше счастливых дней в жизни. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 3 марта, губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем регионального отделения общественной благотворительной организации «Российский детский фонд» Мариной Севергиной. Как известно, основным местом работы Марины Алексеевны является управление ЗАГС по Воронежской области, которое она возглавляет.

Гусев и Севергина обсудили открытие в Воронежской области отделения общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Указ о создании этого Фонда подписал в октябре 2020 года Владимир Путин.

Марина Севергина сообщила губернатору о том, что специалисты подготавливают пакет документов для регистрации и открытия Фонда в регионе. Уже прошло учредительное собрание, сформировали Совет отделения.

- Новая организация станет логическим продолжателем работы Российского детского фонда. Объединение усилий общественных и государственных структур поможет сделать наших детей счастливее, - отметил Александр Гусев.

Фонд займется оказанием помощи детям-сиротам и инвалидам, ребятишкам, оставшимся без попечения родителей, подросткам с общественно опасным поведением. Также организация собирается вести пропаганду здорового образа жизни и помогать приобщению детей к регулярным занятиям физкультурой и спортом.