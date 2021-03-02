Воронежские медики рассказали о состоянии 11-летнего хоккеиста, получившего жуткую травму во время матча

Эта травма всех напугала Фото: Кадр видео

Юного хоккеиста, получившего серьезную травму на матче, госпитализировали в областную детскую больницу №2. Он проходит лечение в отделение нейрохирургии. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Об этом «КП-Воронеж» 2 марта сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Также в облздраве уточнили, что ребенок не находился в реанимации.

Напомним, 11-летний защитник боролся, его слегка подтолкнули и одновременно сделали подножку клюшкой. Случилось это не нарочно. Но вот последствия были ужасными: юный Володя потерял сознание и 2-3 минуты не мог прийти в себя. Всего мальчик лежал на льду по крайней мере четыре минуты.

Матч в итоге продолжился после 11-минутного перерыва. Хоккеиста «Созвездия» удалили за подножку на 20 минут.