В Воронеже получившего тяжелую травму 11-летнего хоккеиста 40 минут не могли увезти на скорой

Мальчик лежал на льду по крайней мере четыре минуты. Фото: кадр с видео

В воскресенье, 28 февраля, на матче первенства ЦФО между командами «Созвездие» и «Буран», проходившем на «Арене Север» в Коминтерновском районе, 11-летний игрок «ураганных» получил тяжелую травму. При счете 3:1 в пользу «Бурана» защитник боролся с нападающим, юный форвард его слегка подтолкнул и одновременно сделал подножку клюшкой. Случилось это не нарочно. Но вот последствия были ужасными: 11-летний Володя потерял сознание и 2-3 минуты не мог прийти в себя. Всего мальчик лежал на льду по крайней мере четыре минуты.

- Вопросы вызывает работа медслужбы стадиона, - говорит директор СШОР № 24 по хоккею им. В.Третьяка Владимир Озеров. – Почему-то выбежали на помощь люди далеко не сразу. Не оказалось там фиксирующих носилок, вынесли обычные брезентовые – а ведь при определенных повреждениях так можно «добить» травмированного хоккеиста. Почему-то ящики с медпрепаратами таскали на лед судьи. Скорую пришлось ждать 40 минут, ее в итоге вызвала мама Володи. Мальчик в итоге попал в областную детскую больницу № 2 на улице 45 Стрелковой Дивизии. Там он сейчас лежит в реанимации под капельницей. У Володи ушибы головного мозга и лобной кости, у него брали пункцию. Он в сознании, но разговаривает пока мало. Травма юного хоккеиста еще и спровоцировала потасовку родителей двух игравших команд. Их быстро разняли, настоящей драки не допустили. Масла в огонь конфликта подлил тренер «Созвездия», начавший защищать своего игрока, хотя толком даже момента столкновения не видел. Организаторы соревнований (а их проводит федерация хоккея России) разбираются в обстоятельствах этого ЧП.

Матч в итоге продолжился после 11-минутного перерыва. Хоккеиста «Созвездия» удалили за подножку на 20 минут. Игра в итоге завершилась со счетом 7:1 в пользу «Бурана»

Мы пытались получить комментарий у сотрудников «Арены Север», почему так долго ехала скорая и медпомощь начали оказывать с опозданием. Но по данным нам телефонам никто не ответил. Кроме того, выясняем у регионального департамента здравоохранения, как была организована работа скорой на матче.

Видео инцидента смотрите с 1.00.23 до 1.11.27