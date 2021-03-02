Под Воронежем юноша украл 50 тысяч и прокутил их с друзьями в сауне

За отдых в сауне на чужие деньги молодой человек отправится за колючую проволоку на два года. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Семилукский районный суд вынес решение по уголовному делу 20-летнего ранее судимого местного жителя. Его признали виновным в краже с банковского счета.

В октябре 2020 года юноша возвращался домой и увидел во дворе машину, в салоне которой спал незнакомый ему мужчина. Он открыл переднюю дверь автомобиля и своровал из сумки мобильник и банковские карты. Оказалось, что на смартфоне не было пароля. Так что вор получил доступ к приложениям для управления операциями по банковским картам. Вскоре молодой человек снял со счетов около 50 тысяч рублей. А потом пригласил своих знакомых в сауну и прокутил с ними эти деньги.

Суд приговорил рецидивиста к двум годам колонии общего режима.