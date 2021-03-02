В Воронежскую область завезли семена подсолнечника, зараженные раком

Фомопсис - опасное грибковое заболевание, способное уничтожить весь урожай Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Сотрудники карантина растений обнаружили в партии семян подсолнечника, прибывших в наш регион для посева, возбудителя опасного карантинного заболевания – фомопсиса. Это опасная грибковая инфекция, называемая еще раком подсолнечника.

Партия объемом 3,73 тонн прибыла в Воронеж на временное хранение из Франции и направлялась в качестве посадочного материала в ООО «Танаис Семанс» в Павловский район.

- За нарушение законодательства в сфере карантина растений юридическое лицо ООО «Танаис Семанс» привлекли к административной ответственности, оштрафовали и выдали предписание об устранении нарушения. Собственнику предстоит решить, вернуть партию поставщику или же уничтожить ее, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.