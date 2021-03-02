В Воронеже мошенники лишили жителя Архангельской области более 400 тысяч рублей

В Ленинском районе Воронежа полицейские приняли заявление о краже большой суммы денег от 27-летнего жителя Архангельской области. Мужчина приехал в командировку. В понедельник, 1 марта, около 14 часов ему позвонил незнакомец. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что мошенники через мобильное приложение пытаются произвести смену номера, чтобы перевести на свои счета деньги.

Далее мнимый сотрудник службы безопасности предложил перевести в приложении деньги на другую карту. Так гость с севера лишился более 400 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские ищут афериста. Всего 1 марта было десять похожих случаев мошеннических действий. Доверчивых людей обманули на сумму более 600 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Полицейские напоминают: для того, чтобы мошенникам завладеть вашими деньгами, достаточно получить от вас полные данные карты (номер, дата окончания срока действия и CVV/CVC-код), создать с нее перевод и подтвердить его кодом из SMS, которое придет на ваш телефон. Чаще всего для этого звонят и представляются сотрудником банка. Повод может быть любой. Самых популярных четыре: ваша карта заблокирована; нужно уточнить ваши данные, подтвердите перевод с карты; вам пришел перевод на несколько тысяч, чтобы получить его, сообщите данные карты.

Если вы сомневаетесь в том, что вам звонит сотрудник банка, положите трубку. А потом перезвоните в банк сами – номер горячей линии указан на карте. Также он есть на официальном сайте банка и в мобильном приложении.