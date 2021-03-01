Синоптики рассказали, какой будет погода в марте в Воронеже

Еще холодно, но дыхание весны уже ощущается. Фото: Олег УКЛАДОВ

Воронежские синоптики дали прогноз на март. По предварительным данным, он будет чуть теплее нормы. Кроме того, выпадет больше, чем обычно, осадков.

- Среднесуточная температура марта в Воронежской области в среднем -2,3 градуса. По прогнозу, на этот раз первый весенний месяц будет чуть теплее. Всего на 0,3 градуса. Таким образом, она составит -2 градуса, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Осадков также ожидается чуть больше нормы. В среднем в марте выпадает 31 миллиметр, на этот раз прогнозируем 34. То есть, 110 процентов от нормы. При этом, настоящая весна, то есть по крайней мере неделя плюсовой температуры и ночью, и днем, придет, по нашим прикидкам, не раньше 20-х чисел марта. До этого чаще всего ночной «минус» будет сменяться дневным «плюсом».

- Получается, март все-таки будет достаточно холодным?

- Это в принципе в пределах нормы. В среднем устойчивая плюсовая температура в нашем регионе устанавливается где-то 28 марта. Правда, есть и года, сильно отличающиеся по этому показателю. Так, в 2002 году, фактически весна началась 4 февраля, а в 1965 году, напротив, очень поздно, - 13 апреля.

Александр Сушков также рассказал о погодных итогах календарной зимы:

- Вопреки нашим ощущениям – вроде бы толком весна не наступила, а почти весь снег растаял – по осадкам только в декабре было 60 процентов от нормы, а в январе – 118%, в феврале аж 178%. Просто оттепели были достаточно сильными. Многими нынешняя зима воспринималась как холодная. Между тем в декабре средняя температура была всего на 0,1 градуса ниже нормы, февраль был в ее пределах. А январь и вовсе был теплым. На целых 5 градусов выше нормы.