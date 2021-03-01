В состоянии аффекта: жительница Воронежской области получила мягкое наказание за убийство сожителя дочери

В Нижнедевицке вынесли мягкое наказание 65-летней женщине, зарезавшей сожителя дочери. Райсуд посчитал, что обвиняемая совершила убийство в состоянии аффекта, ведь она кинулась на пьяного мужчину, услышав крики дочери. Когда пенсионерка подоспела, ее дочь уже была мертва.

Напомним, кровавая драма произошла 4 ноября 2020-го. 65-летняя женщина сама вызвала полицию и «скорую» в дом на улице Песчаной. И созналась в убийстве 38-летнего мужчины, труп которого обнаружили полицейские в доме. Он лежал рядом с телом 33-летней женщины с ножевыми ранениями. Как оказалось, это дочь пенсионерки, и убил ее как раз мертвый мужчина, который являлся ее сожителем.

Оказалось, мать пришла в гости к дочери, в это время 33-летняя женщина поругалась со своим гражданским мужем. Пьяный мужчина схватил нож и несколько раз ударил им супругу. Она умерла на месте. Тем временем, услышав крики, 65-летняя женщина прибежала на помощь, увидев дочь в луже крови, выхватила нож у нападавшего и несколько раз ударила его в грудь. И тот скончался.

- Действия женщины органом расследования квалифицированы как убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием со стороны потерпевшего. Подсудимая полностью признала вину в совершенном преступлении. Женщине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы: ей нельзя выезжать за пределы территории Нижнедевицкого района, нельзя менять место жительства. Также она обязана являться раз в месяц в полицию для регистрации, - отметили в суде.