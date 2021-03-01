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Росприроднадзор потребовал от Левобережных очистных сооружений выплатить 725,7 млн рублей за ущерб Воронежскому водохранилищу

Если предприятие добровольно не оплатит эту сумму, взыскание будут требовать через суд
Ярослав ИВАНОВ
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Фото vrn.rpn.gov.ru

Фото vrn.rpn.gov.ru

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора потребовало от ООО «Левобережные очистные сооружения» в течение 30 календарных дней выплатить штраф 725,7 млн рублей за ущерб, причиненный Воронежскому водохранилищу в результате сброса загрязняющих сточных вод.

- Основанием для расчета ущерба послужили результаты анализов проб сточных вод. Зафиксировано превышений нормативов загрязняющих веществ в сбрасываемых ООО «ЛОС» сточных водах: по взвешенным веществам - в 259,2 раза, по БПК5 - в 161 раз, по аммоний-иону - в 65,8 раз, по нитрит-иону - в 21,1 раза, по фосфору фосфатов - в 15 раз, по АПАВ - в 12 раз, по нефтепродуктам - в 4,2 раза, по железу - в 4 раза, по сульфат-иону - в 1,07 раза, концентрация растворенного кислорода неудовлетворительная - и составила 3,8 мг/дм3, что ниже нормы в 1,5 раза, - сообщили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Если предприятие добровольно не выплатит сумму ущерба, взыскание будет передано в суд. Так, предыдущий ущерб за выявленный факт сброса сточных вод в Воронежское водохранилище, сумма которого составила более 6 млн рублей, взыскивается с ООО «ЛОС» в судебном порядке.

Напомним, работа Левобережных очистных сооружений является многолетней проблемой загрязнения Воронежского водохранилища и основной причиной неприятного запаха в городе, который уже прозвали Вонеж.