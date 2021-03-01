Лже-военный снял 40 тыс с банковской карты воронежской пенсионерки, собиравшейся сдать квартиру

60-летняя жительница Воронежа собиралась заработать на сдаче квартиры, но потеряла свои кровные.

Женщина разместила на сайте бесплатных объявлений предложение о сдаче в аренду квартиры. Вскоре ей позвонил мужчина, представился военнослужащим из другого города и попросил банковские реквизиты ее карты, чтобы перевести сумму за первый месяц.

Пенсионерка продиктовала неизвестному коды смс-сообщений на подтверждение операций. В итоге мошенник получил доступ к ее мобильному счету и похитил 40 тысяч рублей.

Никогда никому не сообщайте данные своих банковских карт, код на оборотной стороне карты и коды из смс.

За 28 февраля жертвами дистанционных аферистов стали три жителя Воронежской области. В общей сложности они потеряли около 100 тысяч рублей.