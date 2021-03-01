В Воронеже и области 3 марта включат тревожные сирены

МЧС предупредило воронежцев о работе тревожных сирен 3 марта. В этот день с 11.00 до 11.05 по области пройдет весенняя техническая проверка систем экстренного оповещения населения с включением сирен.

- Целью проверки является только техническая готовность системы. Это будет кратковременное включение, просим всех отнестись с пониманием к данной процедуре, - предупредили в ГУ МЧС России по Воронежской области. - В случае реальной необходимости система оповещения выключаться не будет, вместе с ней задействуется целый комплекс по оповещению и информированию - смс рассылка, машины с громкоговорителями, перехват теле и радиоканалов, рассылка экстренной информации по редакциям. Действия населения при срабатывании сирен экстренного оповещения очень простые - услышав сигнал, найти любой источник информации (телевизор, радио, интернет) и ожидать инструкций по дальнейшим действиям.