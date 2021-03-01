В центре Воронежа «Киа Спортейдж» врезалась в "Сузуки" и "Хендэ": один погибший

За 28 февраля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 131 ДТП, четыре человека получили травмы, один погиб.

Смертельная авария произошла около шести вечера на Кольцовской в Воронеже.

59-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж», выезжавший на Кольцовскую с улицы Свободы в направлении Фридриха Энгельса, на регулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем «Сузуки Гранд Витара», потом от удара машина отлетела еще и в «Хендэ Солярис».

В результате ДТП водитель «Киа» от полученных травм умер на месте аварии до приезда "скорой".

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.