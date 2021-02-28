Хоперский заповедник приобрел метеостанцию, которая сможет прогнозировать погоду на три дня

фото с сайта Хоперского заповедника

В конце прошлого года Хоперский заповедник купил современную автоматическую метеорологическую станцию «Сокол-М1». 16 февраля оборудование установили на метеоплощадке и оценили первые результаты его работы.

Метеостанция отслеживает такие параметры, как температура, относительная влажность воздуха, влажность и температура почвы, скорость и направление ветра, атмосферное давление, количество и интенсивность осадков, ультрафиолетовую солнечную радиацию. - Станция работает круглосуточно, сообщения о метеорологических параметрах передаются периодически каждые 20 минут, - рассказали в Хоперском заповеднике. - Все данные, собранные устройством, сохраняются в полном объеме, анализируются в режиме реального времени и производятся выводы данных по условиям, заданных сотрудником заповедника. По каждому измерению при этом можно составить отчеты и графики.

На основе собранной информации метеостанция сама составляет прогнозы погоды на три дня с точностью 95%.

Дополнительно к «Сокол М1» заповедник планирует приобрести web-камеру, которая позволит осуществлять фотофиксацию явлений погоды и датчик для определения высоты снежного покрова. В целом, максимально метеостанция может принимать информацию с 32 выносных датчиков.