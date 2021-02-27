В Воронеже провокатор с ножом попытался сорвать акцию памяти Бориса Немцова

Момент нападения Фото: принтскрин видео.

В 2016 году в российской столице в ночь на 28 февраля был убит известный политик Борис Немцов. Оппозиционера расстреляли на Большом Москворецком мосту.

Спустя пять лет во многих городах прошли акции памяти о Борисе Немцове. Собрались сочувствующие и в Воронеже на площади у памятника Никитину. Несколько десятков человек поставили столик с портретом политика, принесли свечи и цветы. Но акция не обошлась без происшествий.

Прошло совсем немного времени, когда к воронежцам, участвующим в мероприятии, подошел мужчина в медицинской маски. Он специально привлек к себе внимание и дерзко позвал к себе оператора мероприятия.

После этого он подошел к столу, размахнулся ногой и ударил по портрету Бориса Немцова и стоящим рядом цветам. Все разлетелось. Активисты тут же задержали хулигана. Горожане скрутили непонятного мужчину и стали звать полицию. Участники призывали друг друга: «Только не бейте его».

Налетчика быстро скрутили Фото: принтскрин видео.

- Сейчас будет кому-то плохо. Уйди. Сейчас кто-нибудь может умереть, - говорил в ответ «налетчик». При этом он попытался достать нож. Однако активисты отобрали оружие.

У провокатора отобрали нож Фото: принтскрин видео.

Через какое-то время мужчина, снесший портрет погибшего политика, успокоился и даже попросил освободить его. Однако активисты дождались полицию и сдали провокатора правоохранителям.

В итоге мужчину увели полицейские Фото: принтскрин видео.

Отметим, что накануне скорбной даты состоялась запись программы «Непарадные портреты с Александром Гамовым» - сына политика Антона Немцова.