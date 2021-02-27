В Воронеже на нерегулируемом пешеходном переходе сбили женщину

26 февраля примерно в 15:05 в Воронеже на улице Ростовская сбили 40-летнюю местную жительницу. Женщина переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

60-летний водитель автомобиля Great Wall ехал по улице Волгодонская, с которой он свернул на улицу Ростовская, но на нерегулируемом пешеходном переходе он не успел затормозить и наехал на пешехода.

- В результате ДТП женщина с ушибом грудной клетки была доставлена в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано184 ДТП, из них в областном центре – 142, на федеральных трассах - 10, в районах области – 32. В 2 ДТП травмы различной степени тяжести получили 2 человека.