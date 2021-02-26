В Воронеже руководитель транспортной организации и его знакомый заплатили за обман государства 60 миллионов рублей

В казну с учетом пеней не только вернули 42 миллиона, но и пополнили ее еще 18 млн. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Полицейские и сотрудники Следственного комитета разоблачили махинации 33-летнего руководителя воронежской транспортной фирмы и его 34-летнего знакомого.

По версии следствия, в течение всего 2017 года начальник коммерческой организации, занимающейся перевозкой грузов, и его приятель подписали несколько фиктивных договоров с подконтрольными им фирмами-однодневками. Делали они это для того, чтобы не доплачивать налог на добавленную стоимость. В итоге государственная казна недополучила более 42 миллионов рублей.

- В результате проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий добровольно возмещен причиненный бюджету ущерб. С учетом пени и штрафа в казну перечислили более 60 миллионов рублей, – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Алексей Ширяев.