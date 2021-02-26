Под Воронежем главный инженер украл в своей организации бензин на 750 тысяч рублей

Полицейские раскрыли хищение горюче-смазочных материалов в одной из организаций связи Семилукского района.

К стражам порядка обратились за помощью руководители организации, которые заметили, что куда-то исчезает часть нефтепродуктов. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции вскоре обвинили в краже 37-летнего главного инженера, жителя Семилукского района.

По версии следствия, мужчина, в должностные обязанности которого входил контроль за топливными картами для заправки служебного транспорта, вносил липовые цифры в путевые листы. Он якобы записывал показания одометров - приборов для измерения количества оборотов колеса. На самом деле эти счетчики находились в нерабочем состоянии. Полученный в итоге махинации бензин мужчина использовал в личных целях.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». С мужчины взяли обязательство о явке в правоохранительные органы по первому требованию. Ему грозит до шести лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.