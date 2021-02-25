В Воронежской области за неделю 1216 пациентов с коронавирусом получили бесплатные лекарства

За неделю, с 18 по 24 февраля, еще 1216 амбулаторных пациентов с COVID-19 получили бесплатные лекарства. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Всего с 16 ноября препараты получили 51 727 жителей области, которые лечились дома. Выдача медикаментов продолжается. По вопросам лекарственного обеспечения следует обращаться к лечащему врачу.

На дому проходят лечение больные с легкими и среднетяжелыми формами COVID-19. Степень тяжести заболевания определяет лечащий врач из поликлиники.

- Перечень бесплатно выдаваемых препаратов также определяется лечащим врачом индивидуально для каждого пациента. Медикаменты доставляют на дом пациентам работники поликлиник, - напоминает облздрав.