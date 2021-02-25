В воронежском микрорайоне Шилово сделают велодорожку и тротуар за 9,8 миллионов рублей

Если все пойдет по плану, в Шилово можно будет пользоваться велодорожкой с начала августа. Фото: Евгения ГУСЕВА

В управе Советского района объявили аукцион, во время которого определят подрядчика на строительство велодорожки и тротуара в микрорайоне Шилово. Их оборудуют на участке от улицы Курчатова до улицы Теплоэнергетиков.

Начальная цена аукциона – 9,8 миллионов рублей. Заявки на торги принимают до 5 марта. Итоги аукциона подведут 9 марта.

Подрядчик должен будет разобрать существующее покрытие, положить новую тротуарную плитку, а также асфальт для велосипедных дорожек, сделать разметку и установить парковку с навесом, рассчитанную на семь велосипедов. Также от него потребуется установить бортовые бетонные камни и оборудовать «ливневку». Работы должны стартовать 23 апреля и завершиться 31 июля.