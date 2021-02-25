С весны увеличат количество авиарейсов из Воронежа в Москву и Санкт-Петербург

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«РусЛайн» возобновит рейсы из Воронежа в Москву и Санкт-Петербург. Перелеты начнутся уже в конце марта-начале апреля. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании 24 февраля.

Рейсами в Северную столицу воронежцам можно будет улететь уже с 28 марта. Время в пути до Санкт-Петербурга составит 2 часа 5 минут. Авиакомпания также сообщает, что билеты будут продаваться по демократичным ценам – 4 350 рублей.

Авиарейсы до Москвы будут осуществляться со 2 апреля. В столицу долететь можно будет за 1 час 15 минут. В этом случае минимальная стоимость билета составит 2 510 рублей.

Летная программа продлится по 30 октября.