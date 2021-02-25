Умер воронежский автор популярных афоризмов Аркадий Давидович

Писатель дожил до 90 лет Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже на 91-м году жизни скончался известный афорист Аркадий Давидович. Скорбную весть сообщили поклонники его таланта в группе в «ВКонтакте» 25 февраля.

Предположительно, у писателя остановилось сердце.

Ранее стало известно, что афориста экстренно положили в больницу с диагнозом коронавирус. Тест выдал положительный результат 7 февраля.

Очевидцы в соцсетях сообщали, что источником заражения стала соцработница, которая ухаживала за Давидовичем.

В конце жизни писатель практически ослеп и ему требовалась помощь сиделки.

Аркадий Давидович известен далеко за пределами Воронежа своими афоризмами. А их он придумал более 50 тысяч. Цитаты переведены на 36 языков мира.