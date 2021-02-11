Воронежский автор популярных афоризмов Аркадий Давидович попал в больницу с коронавирусом

Поклонники таланта воронежского кладезя афоризмов Аркадия Давидовича в тревоге: 7 февраля их кумиру официально поставили диагноз «коронавирус». Как сообщили очевидцы на официальной странице сообщества в соцсети «Вконтакте», источником заражения стала соцработница, которая ухаживала за почти ослепшим 90-летним мужчиной. Когда женщина заболела, тест на коронавирус взяли и у Давидовича.

Сейчас, по словам поклонников таланта Давидовича, за стариком ухаживать совсем некому, поэтому его, на всякий случай, и положили в стационар.