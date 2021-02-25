Мошенники с помощью «компенсации» в 24 млн рублей оставили без сбережений пенсионерку из Воронежской области

60-летняя жительница города Лиски Воронежской области 19 января крайне обрадовалась, когда услышала по телефону от незнакомца, что она получит компенсацию за купленные БАДы. Да и как не поверить человеку, если он представляется сотрудником правоохранительных органов Москвы? Вот только в итоге она сама перевела убедительному мошеннику более 1,7 миллиона рублей.

Преступник действовал осторожно: вначале поинтересовался у пенсионерки, приобретала ли она когда-либо дорогие лекарства препараты или биологически активные добавки к пище. А кто из пожилых людей их не покупал? Вот и жительница Лисок сразу вспомнила о БАДах, которые решила попробовать в 2017 году.

Аферист уверил женщину, что накануне правоохранители в столичном регионе задержали преступников, которые продали ей фальсифицированную продукцию. По словам звонившего, пенсионерке положена компенсация - 24 млн рублей!

Видимо, услышав такую сумму, женщина уже не хотел в чем-либо сомневаться. В течение месяца мошенники периодически звонили пенсионерке с просьбами перевести деньги по указанным ими реквизитам, якобы, на судебные издержки и прочие нюансы, необходимые для оформления документов на получение выплаты.

В середине февраля они сообщили женщине, что все бумаги готовы и можно приезжать в Москву за деньгами. Прибыв в коммерческую организацию, адрес которой указали ей мошенники, пенсионерка поняла, что ее просто обманули.

Возбуждено уголовное дело. Но вернет ли теперь женщина хотя бы свои деньги?