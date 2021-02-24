Инструкторы дикой природы дали первые очные уроки в школах Воронежа

Фото со страницы Центра охраны животных "Наша природа" в ВК

Волонтеры-выпускники Центра охраны животных «Наша природа» провели первые уроки – для ребят лицея №7 и школы №102. На занятиях они обсудили случаи встреч с дикими животными на территории города. Школьник рассказали, как нашли птенца-слетка и как летучая мышь «ошиблась адресом». Выслушав эти истории, инструкторы рассказали, как правильно вести себя в подобных случаях, чтобы не навредить ни себе, ни животному.

- Иногда животным требуется помощь (и оказать ее по силам каждому), а иногда самое верное решение – пройти мимо, - говорят зооволонтеры.

Это только первый опыт и инструкторы ждут от администраций учебных заведений города новых заявок на проведение подобных мероприятий. Оставить из можно в группе Инструкторы дикой природы или написав на mail@nasha-priroda.ru.